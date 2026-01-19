Governo fala em "eleição difícil" para `vice` do BCE à qual concorre Mário Centeno

"Esta é uma eleição difícil. Primeiro, é uma eleição difícil pelas próprias regras, porque aquilo que está em cima da mesa é uma maioria qualificada reforçada e há seis candidatos e, portanto, é natural que nesta reunião possa haver várias rondas até se eventualmente chegar a um candidato que reúna esses requisitos", disse Joaquim Miranda Sarmento, falando à chegada à reunião do Eurogrupo, em Bruxelas, na qual se vai decidir o sucessor de Luis de Guindos na vice-presidência do BCE, a partir de junho.

Esta será também uma "eleição difícil" para o ex-governador do Banco de Portugal e candidato apoiado pelo Governo, Mário Centeno, já que o atual `vice` é "um espanhol, antes foi um português, antes foi um grego e há naturalmente equilíbrios regionais com os países do leste, com os países do báltico que é necessário olhar", adiantou Joaquim Miranda Sarmento, mas admitindo "algum esperança".