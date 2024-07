Governo investe 51 milhões de euros na valorização do Litoral

"O Programa Sustentável 2030 tem previstos apoios para proteção do litoral na ordem dos 140 milhões de euros, dos quais 51 milhões serão novos investimentos, a serem lançados em outubro para as regiões Norte, Centro, Área Metropolitana de Lisboa, Alentejo e Algarve", indicou o Ministério do Ambiente.

Citada no comunicado, a ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, disse que as intervenções no litoral "devem obedecer a uma lógica de conciliação entre o serviço às pessoas, à economia e a defesa do património natural".

Este anúncio foi feito no mesmo dia em que estão previstas visitas de Maria da Graça Carvalho à praia de Melides, no concelho de Grândola, e às praias do Portinho da Arrábida e de Galapos, em Setúbal, para assinalar o aniversário do Parque Natural da Arrábida, celebrado domingo, dia 28 de julho.

Durante a tarde, a partir das 15:00, no Posto de Turismo da Costa da Caparica, em Almada, Maria da Graça Carvalho preside à apresentação do projeto de alimentação artificial de praias urbanas da Costa da Caparica e da praia de S. João, e à assinatura de um protocolo entre a Agência Portuguesa do Ambiente e a Administração do Porto de Lisboa, com vista à alimentação artificial das praias urbanas da Costa da Caparica e de S. João.

Está ainda prevista uma visita a projetos realizados no âmbito da proteção costeira (ReDuna), na praia de São João da Caparica, também no concelho de Almada, distrito de Setúbal.