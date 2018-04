Governo mantém défice mas promete investimento público

O executivo não cede, mas oferece, como conta o jornalista João Vasco, um pacote de investimentos públicos prioritários com metas e valores concretos.



O Programa de Estabilidade é entregue esta sexta-feira na Assembleia da República para ser discutido dia 24.



Com o Governo intransigente no objetivo dos 0,7% do défice, os bloquistas vão pedir à Assembleia da República que recomende ao executivo outra meta: 1,1 por cento, valor que consta do Orçamento do Estado.



Os detalhes contados pela jornalista Maria Flor Pedroso.





Na quinta-feira à noite, o primeiro-ministro lembrou que a redução sustentada do défice é "decisiva" para o país, e sublinhou que as metas têm sido alcançadas sem sacrificar os compromissos com os parceiros de coligação.