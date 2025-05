"Governo não atuou porque não quis". Trabalhadores da CP em último dia de greve

Governo não cumpriu o que prometeu

Nos dois casos os sindicatos reivindicam aumentos salariais. Para a greve dos revisores e trabalhadores das bilheteiras, o Tribunal Arbitral decretou serviços mínimos de 25 por cento.Os comboios regionais foram os mais afetados, tendo sido suprimidos 31 dos 67 programados. Nos comboios de longo curso, dos 13 previstos não se realizaram sete ligações, segundo dados enviados pela CP-Comboios de Portugal à agência Lusa.Nas ligações urbanas de Lisboa foram cumpridas todas as ligações previstas (111) e nos do Porto foram cancelados 17 dos 52 comboios programados.O presidente do Sindicato dos Revisores da CP, Luís Bravo, disse noque não há razão nenhuma para o Governo não cumprir o que prometeu. E deu como o que aconteceu noutros setores."O", frisou o sindicalista, que deu como exemplos os acordos assinados entre o Executivo, as forças de segurança e os profissionais de saúde. "Colocou o ministro da Administração Interna e assinou um acordo com os profissionais de polícia e aplicou o acordo. A ministra da Saúde fez um acordo com os profissionais de saúde e está aplicado".No entanto, segundo Luís Bravo, "o" e frisa que a alegada discriminação entre os vários setores deve-se à campanha eleitoral.", acusou.Já o. E importa referir que, no início deste ano, houve um consenso entre todos os sindicatos da empresa, com o aval do Governo, com verbas orçamentadas. Com o Governo a acompanhar a evolução dessa negociação", afirmou o sindicalista na RTP.Para António Barata Domingues, "o que aconteceu foi que, desautorizando o conselho de administração da CP".. A nós e aos restantes sindicatos", esclareceu.