Governo não indica dividendos a serem pagos pela CGD

Ao contrário de outros anos, incluindo 2025, na proposta do Orçamento do Estado não é referido o valor que o Estado deverá receber em 2026 em dividendos do banco público.

No relatório que acompanha a proposta do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026) apenas é referida "a componente de maior relevo nos rendimentos da propriedade respeita aos dividendos de sociedades financeiras, com saliência para os da Caixa Geral de Depósitos".

Ou seja, segundo o Governo, do total de 1.443,5 milhões de euros previstos na rubrica `rendimentos da propriedade` a maior fatia advirá do banco público.

Sobre este ano, a proposta orçamental refere que até junho de 2025 a CGD já pagou 671,5 milhões de euros em dividendos.

O Governo entregou hoje no parlamento o OE2026, na véspera do prazo limite e três dias antes das eleições autárquicas de domingo.

No cenário macroeconómico, o Governo PSD/CDS-PP prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça 2% neste ano e 2,3% em 2026.

O executivo pretende alcançar excedentes de 0,3% do PIB neste ano e de 0,1% no próximo. Quanto ao rácio da dívida, estima a sua redução para 90,2% do PIB em 2025 e 87,8% em 2026.

A proposta vai ser discutida e votada na generalidade entre 27 e 28 de outubro. A votação final global está marcada para 27 de novembro, após o processo de debate na especialidade.