Governo prepara bonificação do gasóleo agrícola. Restantes setores ficam em suspenso

"Muito brevemente o Governo vai tomar medidas para proteger o gasóleo dos agricultores, bonificando o custo do gasóleo para a agricultura", afirmou Manuel Castro Almeida durante a cerimónia de Compromisso de Honra dos 21 novos inspetores da ASAE, esta segunda-feira.



O ministro considerou "particularmente preocupante" o aumento do custo do gasóleo na agricultura, salientando que os agricultores são os principais afetados, já que o combustível é uma necessidade natural do funcionamento de tratores e máquinas agrícolas.



Ainda assim, o ministro explicou que, "para já", o Governo está centrado apenas nestas medidas e não pensa em alargá-las a outros setores.O aumento do preço dos combustíveis acaba por refletir-se nos preços dos produtos colocados, posteriormente, à venda e, consequentemente, no custo de vida dos consumidores.



O governante destacou este "efeito duplo" e salientou as dificuldades das famílias em ultrapassar, em simultâneo, dois aumentos disparados de preços.



"Uma proteção especial ao gasóleo agrícola tem esta dupla vantagem (...) Vai aliviar a pressão sobre os preços nos produtos agrícolas", acrescentou.



Noutro setor, a Associação Nacional de Transportes de Passageiros (Antrop) veio a público defender a continuação dos apoios extraordinários ao transporte público rodoviário.



A Antrop estima que o impacto da subida dos combustíveis seja de 16 milhões de euros entre julho e setembro, com base no aumento de cerca de 30 cêntimos por litro no preço médio do gasóleo nos últimos dois meses, que não pode ser aplicado nas tarifas dos transportes.



Em comunicado, a Antrop manifestou que "perante uma situação extraordinária cuja duração não é possível antecipar, a resposta pública deve poder acompanhar a evolução efetiva do mercado".



O Governo publicou, em junho, uma portaria que permitia o pagamento extraordinário de 420 euros por mês e por veículo pesado elegível durante três meses, período que, entretanto, chegou ao fim.



De acordo com a associação, este apoio foi um reconhecimento da situação extraordinária e a necessidade de apoiar os operadores, mas que a situação "não terminou ao fim de três meses" e o apoio deve manter-se "enquanto persistir a disrupção".



Na última sexta-feira, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, chegou a admitir novas medidas consoante o aumento dos preços dos combustíveis.





Os valores de gasóleo e gasolina apresentados esta segunda-feira variam consoante o posto de abastecimento, mas a subida já é uma das maiores de sempre desde o início do conflito no Médio Oriente.O último domingo ficou marcado pela corrida aos postos de abastecimento. Em Portugal, os condutores atravessaram municípios e houve quem cruzasse a fronteira com Espanha, onde o combustível está a custar entre 1,85 euros por litro e 1,95 euros.Os últimos dados disponíveis dos preços médios na União Europeia correspondem aos valores praticados na última semana, quando o litro de gasóleo custava 1,96 euros e a gasolina 1,84 euros.