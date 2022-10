Governo propõe aumentos salariais na Função Pública entre os 2 e os 8%

No dia em que se reúne com os sindicatos, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, anuncia que esta proposta do Executivo prevê um aumento mínimo garantido para todos os funcionários públicos, superior a 50 euros por ano, até 2026.Quanto ao peso orçamental desta subida dos salários, Mariana Vieira da Silva diz que a medida tem um custo de 1.200 milhões de euros.