Até aos 35 anos, os jovens vão ter isenção de IMT, o Imposto Municipal sobre as Transações de Imóveis, e de Imposto de Selo para casas até 316 mil euros. A partir deste valor, serão cobrados os impostos até ao montante máximo do imóvel de 633 mil euros. Para casas acima deste valor, não há qualquer isenção. Avança também a garantia bancária até 15% do valor do empréstimo para a compra de casa.