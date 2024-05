Governo recomenda que presidente da TAP não se imiscua em questões do acionista

Em entrevista ao, publicada esta terça-feira, o presidente da TAP, Luís Rodrigues, defendeu que o Estado deve manter-se como acionista da companhia aérea no momento da privatização.Para Luís Rodrigues, esta é a melhor forma do Estado garantir a defesa do interesse nacional.Desta forma, garante-se que "se os atores mudarem, ninguém entrará com uma agenda diferente", defendeu Luís Rodrigues, apontando como exemplo a necessidade de servir as regiões autónomas da Madeira e dos Açores.O CEO da TAP diz que o calendário para a privatização ainda não está definido e que o grupo de compradores deve incluir investidores de outros setores de atividade de forma a não levantar problemas de concorrência europeia.Em Bruxelas, o ministro das Infraestruturas reagiu a estas declarações. Miguel Pinto Luz pede ao presidente da TAP para se concentrar na gestão da companhia e deixar as questões da privatização para o acionista.

“O presidente da TAP deve-se focar na gestão da TAP e a TAP bem precisa de boa gestão e, nesta altura, é isso, cada um deve desempenhar o seu papel”, acrescentou. “O Governo assume as suas responsabilidades, a gestão da TAP deve assumir as suas”, rematou.

Sindicato "satisfeito" com opinião do CEO



O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) mostrou-se satisfeito com a posição do presidente da TAP sobre a manutenção de uma participação Estado após privatização., esta terça-feira, lembrando que o SNPVAC sempre defendeu "que o Estado, numa futura privatização, deve manter uma percentagem pública para que possa ter uma influência nos desígnios estratégicos da companhia".O anterior Governo socialista deu início ao processo de reprivatização da TAP no ano passado e esperava ter a operação concluída ainda no primeiro semestre deste ano, mas a operação ficou em suspenso devido à dissolução do parlamento e convocação de eleições legislativas antecipadas, em março, que deram a vitória à Aliança Democrática (PSD, CDS-PP E PPM).Na sexta-feira passada, o ministro das Infraestruturas disse, no parlamento, que o processo de privatização da TAP aberto pelo anterior executivo não foi fechado pelo atual, adiantando que o calendário não está definido e que esta é uma fase de recato.

c/Lusa