Governo reconhece "atraso de décadas" na habitação pública

Foto: Nuno Patrício - RTP

A ministra da Habitação admite responsabilidade do PS na falta de habitação pública. Marina Gonçalves diz que as medidas do Programa Mais Habitação, recentemente aprovado, não terão um efeito imediato porque Portugal debate-se com um "atraso de décadas".