Governo reforça em 750 milhões de euros linha de crédito para empresas portuguesas investirem em Angola

c/ Lusa

“Há 12 meses reforçámos essa linha de crédito com 500 milhões de euros”, recordou o primeiro-ministro português. “Foi, na altura, um sinal de confiança no futuro de Angola.”.Com este novo reforço, a linha de crédito, colocada à disposição das empresas portuguesas através do Banco de Fomento, aumentou "62,5 por cento num curto espaço de 12 meses", destacou o chefe do Governo português.Luís Montenegro falava no Palácio das Necessidades, tendo a seu lado o presidente de Angola, João Lourenço, que iniciou esta sexta-feira uma visita oficial a Portugal. "Quero agradecer, em nome do Governo português, o contributo inestimável que a comunidade angolana dá ao tecido económico de Portugal", afirmou.Luís Montenegro realçou aindaO presidente de Angola afirmou, por sua vez, que a linha de crédito de Portugal tem ajudado a reconstruir escolas, hospitais e pontes.“Estamos ainda numa fase de reconstrução e a linha de crédito de Portugal tem ajudado”, declarou.João Lourenço agradeceu o esforço português e disse que há agora mais transparência no investimento privado estrangeiro. “Existe mais transparência. Procurámos eliminar todos aqueles fatores negativos que jogavam em desfavor do investimento privado estrangeiro”, referiu.O presidente angolano afirmou também que a amizade com Portugal “deve continuar a ser permanentemente alimentada” e comparou-a a uma flor que deve ser regada."As nossas relações são boas, muito boas mesmo, mas a amizade deve continuar a ser permanentemente alimentada.", sublinhou.Ao lado de Luís Montenegro, João Lourenço anunciou que Angola vai condecorar personalidades portuguesas nos 50 anos da independência, que se assinalam a 11 de novembro deste ano.O presidente de Angola iniciou a visita oficial a Portugal numa altura em que estão em curso- que o presidente da República submeteu ao Tribunal Constitucional na quinta-feira - e à lei da nacionalidade, que afetam os cidadãos dos países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).