Governo timorense acorda avaliar conceito de desenvolvimento de campo de gás Chuditch

A SundaGas Banda Unipessoal, a subsidiária local de uma empresa do Reino Unido, é titular de 60% da licença e operadora do Contrato de Partilha de Produção (CPP) Chuditch, em parceria com a Timor GAP Chuditch Unipessoal Lda (40%), uma subsidiária integral da Timor GAP.

O contrato abrange o campo de gás Chuditch, descoberto pela Shell através do poço Chuditch-1 em 1998.

"Este memorando define o enquadramento para a avaliação conjunta de um conceito de desenvolvimento para os recursos de gás no CPP Chuditch, incluindo a exportação por gasoduto para o campo de Bayu-Undan e para as futuras instalações de Gás Natural Liquefeito (GNL) na costa sul de Timor-Leste", explica o Governo timorense.

Estudos realizados pela SundaGas confirmaram recursos contingentes de gás de 1,16 triliões de pés cúbicos (32,9 biliões de metros cúbicos) no campo de Chuditch, situado a 185 quilómetros a sul de Timor-Leste, além de recursos prospetivos adicionais em áreas adjacentes.

Com a assinatura do memorando, o consórcio "concordou trabalhar em estreita cooperação" com o Ministério do Petróleo e a Autoridade Nacional do Petróleo timorenses para "planear o desenvolvimento acelerado do gás de Chuditch, após a perfuração do poço de avaliação Chuditch-2, prevista para o segundo semestre de 2025", refere o Governo timorense.

No âmbito do acordo, a SundaGas compromete-se a fornecer gás a Timor-Leste através das instalações do Bayu-Undan, numa "taxa de produção e duração previamente acordadas".

Já as autoridades timorenses comprometem-se a "acelerar as infraestruturas necessárias para o transporte e receção do gás no Bayu-Undan e em terra", incluindo a instalação de um gasoduto até à costa sul de Timor-Leste.

O Ministério do Petróleo compromete-se a comprar o gás do campo Chuditch para apoiar o financiamento do desenvolvimento do projeto.

O compromisso assumido pelas partes não é vinculativo e está sujeito a uma perfuração de avaliação e a um teste de fluxo de produção no Chuditch 2, acrescenta o Governo timorense.