Governo vai adiar pagamentos à Segurança Social para empresas de transporte de mercadorias

Na reunião do Conselho de Ministros de quinta-feira, o Governo vai ainda aprovar "um programa de apoio de 30 milhões de euros para veículos de transporte de mercadorias por conta do outrem" e de 10 milhões de euros para o transporte coletivo de passageiros afetos a obrigações de serviço público, "pagos de uma só vez", indicou o primeiro-ministro.





"Estamos atentos às consequências de aumento dos preços e aumento do custo de vida", assinalou Luís Montenegro, ressalvando a necessidde de equilibrio e ponderação de cada medida.





com Lusa

O anúncio foi feito por Luís Montenegro durante o debate quinzenal, na Assembleia da República, em resposta a uma interpelação do líder do Chega, André Ventura.Além desta medida para fazer face aos efeitos que o conflito no Médio Oriente está a ter na economia,, para permitir "descontos adicionais no âmbito da política fiscal de formação do preço dos combustíveis".