Economia
Governo vai adiar pagamentos à Segurança Social para empresas de transporte de mercadorias
O Governo vai aprovar na quinta-feira, em Conselho de Ministros, o adiamento do prazo de pagamento das contribuições para a Segurança Social dos meses de abril, maio e junho para o setor dos transportes de mercadorias.
O anúncio foi feito por Luís Montenegro durante o debate quinzenal, na Assembleia da República, em resposta a uma interpelação do líder do Chega, André Ventura.
Além desta medida para fazer face aos efeitos que o conflito no Médio Oriente está a ter na economia, o líder do executivo anunciou também que o Governo vai solicitar à Comissão Europeia "a derrogação da diretiva que impõe um limite de auxílios de Estado de 300 mil euros por empresa", para permitir "descontos adicionais no âmbito da política fiscal de formação do preço dos combustíveis".
Além desta medida para fazer face aos efeitos que o conflito no Médio Oriente está a ter na economia, o líder do executivo anunciou também que o Governo vai solicitar à Comissão Europeia "a derrogação da diretiva que impõe um limite de auxílios de Estado de 300 mil euros por empresa", para permitir "descontos adicionais no âmbito da política fiscal de formação do preço dos combustíveis".
Na reunião do Conselho de Ministros de quinta-feira, o Governo vai ainda aprovar "um programa de apoio de 30 milhões de euros para veículos de transporte de mercadorias por conta do outrem" e de 10 milhões de euros para o transporte coletivo de passageiros afetos a obrigações de serviço público, "pagos de uma só vez", indicou o primeiro-ministro.
"Estamos atentos às consequências de aumento dos preços e aumento do custo de vida", assinalou Luís Montenegro, ressalvando a necessidde de equilibrio e ponderação de cada medida.
com Lusa