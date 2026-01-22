Governo vai adquirir 20 automotoras de alta velocidade por 584 milhões

O Conselho de Ministros autorizou hoje a aquisição pela CP - Comboios de Portugal de 12 automotoras de alta velocidade, com uma opção de compra de mais oito, num total de 20 composições, anunciou o ministro das Infraestruturas.





O Governo decidiu ainda acelerar a compra de 153 automotoras (55 regionais e 98 urbanas), com a última entrega a ser antecipada de 2033 para 2031.



Uma opção de compra de mais 36 unidades, no âmbito do contrato de aquisição de 117 automotoras à Alstom (prefazendo o total de 153 comboios) foi igualmente autorizada pelo Governo.



O investimento adicional será de 318 milhões de euros e a entrega da primeira composição está prevista para 2029, com o prazo a ser antecipado em 17 meses.



"Trata-se do maior investimento na aquisição de comboios jamais feito em Portugal, com o valor a atingir mais 1,6 mil milhões de euros - somando aos 746 milhões do contrato base das 117 automotoras os 318 milhões de euros agora aprovados para a antecipação da entrega, bem como os 584 milhões da Alta Velocidade", afirma um comunicado do Ministério das Infraestruturas.



Durante a discussão na especialidade do Orçamento do Estado, o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, tinha já anunciado que a CP iria comprar cerca de 200 comboios nos próximos anos.



Miguel Pinto Luz afirmou que o Governo estava a preparar o "processo legislativo para a compra de comboios destinados às futuras LAV (linhas de alta velocidade). Trata-se da maior compra de comboios de sempre no nosso país. No total falamos de cerca de 200 novas automotoras que chegarão à CP".



Em 18 de dezembro, a CP recebeu o primeiro de 22 novos comboios regionais fabricados pela Stadler, uma encomenda feita em 2020 durante o segundo Governo de António Costa, com entrada em funcionamento no segundo semestre de 2026 no serviço regional nas linhas do Oeste e Alentejo.



A automotora faz parte de uma encomenda de 22 novos comboios à Stadler, das quais 12 bimodo (com tração elétrica e a diesel) e 10 elétricas, feita em 2020 por 158 milhões de euros.



Em 19 de dezembro, o Governo anunciou a negociação de mais 36 novos comboios regionais para a CP, que se irão juntar aos 22 já encomendados.

Governo avança com licenciamento de testes com veículos autónomos





O executivo decidiu estabelecer as regras para permitir testes com veículos autónomos, nas cidades, segundo o pacote de medidas para a mobilidade aprovado hoje em Conselho de Ministros.



Vão ser definidas as regras aplicáveis a testes em via pública de sistemas automáticos de condução instalados em veículos, para todos os níveis de automação, com o objetivo de salvaguardar questões de segurança para condutores, peões, operadores e veículos.



"Criámos estes `test beds` (zonas de testes) para podermos, em contexto real, nas cidades, testar veículos autónomos", anunciou o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros.



Estão abrangidos veículos de passageiros, individuais e de mercadorias, indicou o ministro, acrescentando que "o próprio Estado já utiliza veículos com guiamento automático, como o metro do Mondego, onde é uma realidade que já está em funcionamento".



O pedido de teste da condução autónoma é submetido ao IMT para validação técnica, sendo que as autarquias têm de emitir parecer quanto a percursos e horários em contexto urbano e os gestores de rodovia nos restantes casos.



Os novos comboios, que representam um investimento de 584 milhões de euros, têm capacidade para circular a uma velocidade de 300 km/hora e para transportar 500 passageiros por unidade.O prazo de entrega para a primeira automotora é de 48 meses.Neste investimento estão incluídos 45 milhões de euros para criação de oficinas e equipamentos.