Governo vai avaliar programa de assinaturas jovens grátis com 4.500 adesões

António Leitão Amaro falava no parlamento, no âmbito da apreciação na especialidade da proposta do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), numa audição conjunta das comissões de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto e do Orçamento, Finanças e Administração Pública.

"Devemos também avaliar medidas que já estão a ser executadas" do Plano de Ação para a Comunicação Social e "um dos exemplos é o programa de assinatura jovens grátis, uma ideia bem intencionada apoiando, sem dar dinheiro à oferta, mas à procura, com uma lógica de procurar atrair novos públicos", mas o que "nós concluímos ao final de alguns meses" é que "o número de adesões destes jovens foi de cerca de 4.500, precisamos de ponderar e perguntar porquê que, havendo um programa deste tipo, os jovens não querem em maior número aquele produto mesmo que gratuito", referiu o governante.

"O tema é o programa? O tema é o conteúdo? O que é que podemos fazer para encontrar soluções que sejam apoiantes e promotoras da sustentabilidade financeira, respeitadoras da liberdade e da independência e capazes de servir esse ideal de uma imprensa forte e livre em Portugal", rematou.