Governo vai impor obras imediatas no aeroporto de Lisboa antes da demissão

A decisão foi transmitida por António Costa no encerramento da sessão de apresentação do relatório preliminar sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa, que foi apresentado pela presidente da Comissão Técnica Independente, Rosário Partidário.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa já indicou que vai formalizar a demissão do Governo na quinta-feira à noite, com efeitos a partir de dia 8. Apontou a dissolução do parlamento para 15 de janeiro.

c/ Lusa

, declarou o líder do executivo no final da sua intervenção.Também de acordo com o primeiro-ministro,"Relativamente à NAVE, promove-se a determinação para que se proceda ao ajustamento do sistema de navegação aérea, designadamente quanto ao sistema de sequenciação de voos, tendo em vista a possibilidade de otimizar a capacidade do aeroporto", adiantou.