Governo vai lançar a Carteira da Empresa Digital à semelhança do ID.Gov

O governante, que falava na comissão parlamentar da Reforma do Estado e do Poder local, referiu que Portugal será o primeiro país da União Europeia a disponibilizar esta ferramenta.

Relativamente à "Business Wallet" o ministro afirmou que irá "fazer o espelho" da carteira individual para a carteira da empresa.

Gonçalo Matias lembrou que está a "apostar na carteira digital e no aumento das capacidades" da mesma, nomeadamente "juntando-lhe documentação".