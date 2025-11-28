Grande Retalho Alimentar é setor que mais cresce em Portugal

Embora representem apenas 0,4 por cento das empresas nacionais, estas unidades concentram 41,8 por cento do volume de negócios de todo o comércio a retalho.

O Retalho Alimentar é o setor que mais cresce, segundo o Inquérito às Unidades Comerciais de Dimensão Relevante (UCDR) em Portugal, apresentado esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).. Oe o, o valor mais alto de sempre.Já, com o vestuário e os acessórios a manterem-se entre os produtos mais procurados.Comparando com o relatório de 2022, confirma-se a evolução do setor, sendo que nesse ano o retalho alimentar já registara um aumento de 14,8 por cento nas vendas, face ao período pré-pandemia.Dois anos depois, o setor não só consolidou essa recuperação, como apresenta agora um crescimento mais equilibrado entre volume de negócios e emprego. A combinação entre o avanço das marcas próprias e o dinamismo do retalho não alimentar demonstra que o grande retalho entrou numa fase de consolidação estrutural.