Economia
Grande Retalho Alimentar é setor que mais cresce em Portugal
O Grande Retalho recupera e consolida força.
O Retalho Alimentar é o setor que mais cresce, segundo o Inquérito às Unidades Comerciais de Dimensão Relevante (UCDR) em Portugal, apresentado esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).
Os dados de 2024 mostram que o Retalho Alimentar cresceu 4,9 por cento, mais 14 por cento do que no ano anterior. O volume de negócios aumentou 5,2 por cento e o emprego subiu 3,8.Embora representem apenas 0,4 por cento das empresas nacionais, estas unidades concentram 41,8 por cento do volume de negócios de todo o comércio a retalho.
As marcas próprias reforçam o seu peso no mercado, atingindo 47 por cento das vendas no retalho alimentar, o valor mais alto de sempre.
Já no Retalho Não Alimentar, o emprego cresceu 7,2 por cento, com o vestuário e os acessórios a manterem-se entre os produtos mais procurados.
Comparando com o relatório de 2022, confirma-se a evolução do setor, sendo que nesse ano o retalho alimentar já registara um aumento de 14,8 por cento nas vendas, face ao período pré-pandemia.
Dois anos depois, o setor não só consolidou essa recuperação, como apresenta agora um crescimento mais equilibrado entre volume de negócios e emprego. A combinação entre o avanço das marcas próprias e o dinamismo do retalho não alimentar demonstra que o grande retalho entrou numa fase de consolidação estrutural.
Os dados de 2024 mostram que o Retalho Alimentar cresceu 4,9 por cento, mais 14 por cento do que no ano anterior. O volume de negócios aumentou 5,2 por cento e o emprego subiu 3,8.Embora representem apenas 0,4 por cento das empresas nacionais, estas unidades concentram 41,8 por cento do volume de negócios de todo o comércio a retalho.
As marcas próprias reforçam o seu peso no mercado, atingindo 47 por cento das vendas no retalho alimentar, o valor mais alto de sempre.
Já no Retalho Não Alimentar, o emprego cresceu 7,2 por cento, com o vestuário e os acessórios a manterem-se entre os produtos mais procurados.
Comparando com o relatório de 2022, confirma-se a evolução do setor, sendo que nesse ano o retalho alimentar já registara um aumento de 14,8 por cento nas vendas, face ao período pré-pandemia.
Dois anos depois, o setor não só consolidou essa recuperação, como apresenta agora um crescimento mais equilibrado entre volume de negócios e emprego. A combinação entre o avanço das marcas próprias e o dinamismo do retalho não alimentar demonstra que o grande retalho entrou numa fase de consolidação estrutural.