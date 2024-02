Greenvolt diz que KKR espera decisões em matéria de concorrência na OPA em maio

Segundo Ana Fernandes, que esteve hoje na sessão de apresentação de resultados da emissão de "Obrigações Verdes Greenvolt 2024-2029", o "documento que a KKR publicou e o anúncio desta vontade de fazer uma oferta pela Greenvolt" tinha algumas condições, incluindo ser "aprovado por várias autoridades da concorrência de vários países em que tanto a Greenvolt como a KKR estão presentes".

O que esta a decorrer neste momento é "a aprovação por estas autoridades", indicou, revelando que a KKR estima que "até ao final do mês de maio tenha do seu lado" as decisões.

Além disso, Ana Fernandes recordou que a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) decidiu nomear um auditor independente para avaliar o preço oferecido pela KKR, de 8,3 euros por ação, sendo que ainda está a decorrer esta avaliação. A KKR pode decidir retirar a oferta caso não concorde com o preço definido.

A responsável disse que, neste momento, do lado da Greenvolt não já muito a fazer, lembrando que o Conselho de Administração da empresa considerou a oferta "justa".

A Greenvolt anunciou hoje que obteve um financiamento de 100 milhões de euros com as obrigações verdes que lançou, depois de uma procura de 112%.

Questionado sobre a redução do número de investidores desta operação, face a uma semelhante lançada em 2022, o administrador com o pelouro financeiro (CFO) da Greenvolt, Miguel Valente, disse que é preciso "analisar o contexto em que vivemos", que já não é o mesmo.

O CFO reconheceu que o cupão oferecido foi "menos atrativo" dessa vez, mas realçou que continua a ser "muito interessante".

Ana Fernandes, por sua vez, recordou que a empresa, a partir desta quarta-feira, passa a ter duas emissões no mercado secundário, que acabam por concorrer entre si.