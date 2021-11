GreenVolt emite 100 milhões de euros de obrigações verdes pelo prazo de 7 anos

"[...] A GreenVolt -- Energias Renováveis comunica que acordou hoje os termos e condições de uma emissão de obrigações no valor de 100.000.000 euros, pelo prazo de sete anos, com uma taxa de juro fixa de 2,625% ao ano, cuja admissão à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon será solicitada", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A emissão ficou acima dos 75 milhões de euros inicialmente previstos, face à procura de investidores institucionais.

Segundo uma nota enviada às redações, o volume de ordens superou a oferta inicial em 57%, sendo que a conclusão da operação estava prevista para sexta-feira.

As `green bonds` (obrigações verdes) inserem-se na estratégia financeira de reforço da estrutura de capitais, diversificação das fontes e tipologias de financiamento da GreenVolt.

"Através do financiamento sustentável, a GreenVolt pretende investir em projetos que melhorem o seu desempenho ambiental, promovam um enquadramento de produção de energia limpa e renovável, e fortaleçam a prevenção e controlo integrado da poluição e permitem reforçar o seu compromisso com a sustentabilidade", notou.

O Banco de Investimento Global e o Haitong Bank atuaram, no âmbito desta emissão, como coordenadores globais conjuntos.