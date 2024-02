Greenvolt obtém financiamento de 100 milhões de euros com procura de 112% de obrigações verdes

"O grupo Greenvolt concluiu com sucesso a colocação de um empréstimo obrigacionista destinado a investidores de retalho", salientou, adiantando que a "emissão das Obrigações Verdes Greenvolt 2029 registou um forte procura, superando os títulos disponíveis para subscrição, que ascendeu a 112% do total de obrigações em oferta, após a revisão em alta do montante a emitir".

A empresa lembrou que "foram disponibilizadas, inicialmente, 150 mil Obrigações Verdes Greenvolt 2029, com um preço de subscrição de 500 euros, cada, sendo o investimento mínimo de 2.500 euros", sendo que, "no decorrer do prazo da oferta, à luz da procura registada, a Greenvolt procedeu à revisão em alta do montante a obter com esta operação de financiamento de 75 para os 100 milhões de euros (200 mil obrigações)", destacou.

A Greenvolt disse que "durante o prazo da oferta, que decorreu entre 29 de janeiro e 09 de fevereiro de 2024, inclusive, foi registada uma procura agregada de 111,58 milhões de euros, 12% acima do objetivo revisto de obter 100 milhões de euros com esta operação".

Nesta operação, a segunda emissão em mercado primário destinada a pequenos aforradores realizada pela Greenvolt, o grupo "contou com o apoio de um número elevado de investidores, que ascendeu a 2.914".

A empresa lembrou que "as Obrigações Verdes Greenvolt 2029 oferecem uma taxa de juro bruta anual de 4,65%" sendo o pagamento dos juros "realizado de seis em seis meses após a data de liquidação da oferta, a 14 de fevereiro de 2024, dia em que serão admitidas à negociação na Euronext Lisbon".

Estes juros "serão creditados na conta dos investidores a 14 de fevereiro e 14 de agosto, todos os anos, até à maturidade, em fevereiro de 2029".

Com esta emissão, a empresa "obtém um financiamento que lhe permitirá acelerar, de forma sustentada, a sua estratégia de crescimento, completamente centrada em energia renovável", rematou.