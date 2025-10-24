Greve da Função Pública. Escolas, hospitais e tribunais afetados

Os blocos operatórios no Hospital de São João, no Porto, estavam encerrados, com a exceção dos blocos de urgência. Para quem ser atendido não era uma opção, a unidade assegurou consulta.



A receção central do Hospital de Santa Maria funcionava a um ritmo mais lento do que o habitual. Ao início da manhã uma dezena de pessoas aguardava a chamada.



Uniram-se 29 sindicatos na paralisação convocada pela Frente Comum. A educação foi um dos setores mais afetados.



Em Faro, tocou para a entrada, mas os portões abertos deram lugar a avisos de que a escola estaria encerrada. A Escola Secundária Filipa de Vilhena, no Porto, foi obrigada a adiar um teste.



De norte a sul, pedia-se a valorização dos profissionais. Entre as repartições das Finanças e a Segurança Social, as críticas eram semelhantes.



Os utentes reconheciam a importância da greve, mas pediam avisos mais claros de que nem as marcações seriam concretizadas.



A adesão na área da Justiça na zona da Grande Lisboa rondou os 90 por cento.



A paralisação reacende assim o debate sobre direitos laborais, com a exigência de aumentos e com a recusa das mudanças do Governo à legislação.