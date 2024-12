Greve da Portway. Paralisação pode afetar voos entre os dias 24 e 31 de dezembro

Esta manhã, os efeitos da paralisação pouco ou nada se sentiam no aeroporto de Lisboa. As partidas e chegadas estavam a fazer-se com toda a normalidade, sem registos de atrasos ou problemas com bagagens.



A greve convocada pelos sindicatos que representam os trabalhadores que prestam assistência em terra abrange todo o trabalho suplementar.



Teve início às 00h00 desta terça-feira e prolonga-se até às 24 horas de dia 1 de janeiro. Há ainda um pré-aviso de greve de 24 horas, desde as 00h00 de terça-feira até à meia-noite, o que se repete dia 31.



Os sindicatos que representam os trabalhadores não chegaram a acordo com a empresa sobre aumentos salariais.