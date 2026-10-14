Greve de 24 horas no Metro contra "incumprimentos". Crescem as filas para os autocarros

c/ Lusa

Esta quarta-feira é marcada por uma greve das chefias da Direção de Operações do Metro de Lisboa. A paralisação teve início às 5h00 e só termina na às 6h30 do dia seguinte, não estando previstos serviços mínimos.Segundo os sindicatos,"Depois de meses de alertas, reuniões e pedidos de esclarecimento que não resultaram em soluções concretas para os problemas persistentes no Posto de Comando Central (PCC) e nos Postos de Tracção, a paralisação concretizar-se-á", acrescentaram em comunicado.Entre os problemas identificados pelos sindicatos estão a falta de trabalhadores no PCC e na Tração,, atrasos na formação de encarregados e inspetores e o que consideram ser um esvaziamento das funções das chefias.A RTP esteve ao início da manhã no Campo Grande, onde longas filas de pessoas aguardavam por autocarros, na ausência do metro.Os autocarros não são, porém, suficientes para escoar os passageiros., disse uma das pessoas na fila.Na terça-feira, o conselho de administração do Metropolitano de Lisboa considerou em comunicado a grevee "desajustada, porque desconsidera os resultados recentemente alcançados na negociação coletiva", com o acordo de empresa assinado há cerca de mês e meio.O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).Habitualmente, o metro funciona entre as 6h30 e a 1h00.