Foto: Filipe Amorim - Lusa

A greve dos maquinistas parou praticamente a circulação ferroviária em todo o país. Também o Metro do Porto enfrenta esta sexta-feira constrangimentos. Estão apenas assegurados os serviços mínimos.

Em causa estão não só as declarações do ministro da Presidência e a relação que estabeleceu entre acidentes e a possível taxa de alcoolemia destes profissionais, mas também a falta de resposta do ministro das Infraestruturas em relação à segurança da ferrovia.