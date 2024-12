Greve nos comboios. Maquinistas exigem clarificação do Governo sobre sinistralidade e álcool

A paralisação de 24 horas foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses. E, tendo em conta os turnos dos profissionais nas empresas abrangidas pelo SMAQ - CP, Fertagus, MTS - Metro do Sul do Tejo, ViaPorto, Captrain, Medway e Infraestruturas de Portugal.

Os primeiros efeitos da greve fizeram sentir-se logo na quinta-feira, com a CP a dar conta da supressão de ligações regionais e urbanas.

Na base do protesto estão declarações proferidas pelo ministro da Presidência na sequência da reunião do Conselho de Ministros de 14 de novembro., apontava então Leitão Amaro, para referir tambémO Governo aprovou, nesse âmbito, uma, notava ainda Leitão Amaro.

"O senhor ministro, no fundo, é um incompreendido"

Ouvido já na manhã desta sexta-feira pela equipa de reportagem da RTP na Gare do Oriente, em Lisboa,António Barata Domingues sublinhou também que as razões da paralisação vão além das declarações do ministro da Presidência sobre sinistralidade e álcool:, enfatizou o dirigente sindical., ironizou Barata Domingues."Foi-nos apresentado um projeto de despacho, mas o teor do texto não é mais do que uma operação de cosmética que não resolve, na prática, aquilo que nos preocupa e reflete o modo de desempenho da ferrovia portuguesa e que está refletido nos relatórios anuais de segurança ferroviária.", concluiu.

Pinto Luz "lamenta a decisão"



Por sua vez, o ministro Miguel Pinto Luz "lamenta a decisão do Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses em manter a greve geral de maquinistas para o dia 6 de dezembro de 2024, que terá um impacto negativo na circulação de comboios e consequentemente na vida de milhares de cidadãos que utilizam o transporte público".Ainda de acordo com a nota da tutela,

O ministro sustenta ter dado "respostas às reivindicações do sindicato que estiveram na origem desta paralisação", tendo "emitido um despacho a mandatar as entidades responsáveis a procederem a um conjunto de iniciativas que têm como objetivo monitorizar e melhorar a segurança, confiabilidade e eficiência do sistema ferroviário português".



As medidas passam pelo, pelae pelaO Governo vai também avançar com ae oO Ministério salienta que, nas reuniões negociais, "foram reafirmadas as principais causas para o elevado número de acidentes na ferrovia", designadamente, bem como"Tenho um profundo respeito pelos maquinistas e plena confiança nos profissionais do sector ferroviário. O investimento na modernização da ferrovia é uma das prioridades deste Governo, que está comprometido em garantir uma oferta de qualidade de transportes públicos para todos os cidadãos", remata Pinto Luz.

c/ Lusa