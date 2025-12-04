Greve geral. TAP anuncia cancelamento de voos a 11 de dezembro

Num alerta publicado no site da TAP, a companhia aérea explica que "devido à greve geral" em Portugal e "por forma a evitar constrangimentos nas viagens dos seus clientes, a TAP está a cancelar voos no dia 11 de dezembro".





Segundo a TAP, "os clientes estão a ser contactados com uma alternativa" caso tenham o seu voo cancelado.





"Se o passageiro quiser proativamente antecipar ou adiar o seu voo desse dia para os três dias antes ou depois, poderá fazê-lo, sem custos" através do site e aplicação da TAP ou nas agências de viagens.





Não obstante esta decisão, a empresa acordou serviços mínimos com os vários sindicatos para esse dia.



Haverá três voos de ida e volta para os Açores e dois para a Madeira e está também assegurado um voo de ida e volta para os seguintes países: Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido, Alemanha, Suíça, França, Cabo Verde e Guiné-Bissau.





Por fim, estão também contemplados nos serviços mínimos três voos de ida e volta para o Brasil e dois para os Estados Unidos.





O acordo de serviços mínimos foi alcançado com o Sitava (Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos), o Sitema (Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves), o SIMA (Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins) e o SNPVAC (Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil), segundo a Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT).