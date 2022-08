Greve na Portway. Foram hoje cancelados 118 voos em Lisboa e no Porto

A EasyJet está entre as companhias mais afetadas. Os trabalhadores protestam contra a falta de condições de trabalho, os incumprimentos dos acordos de empresa, baixos salários, e pedem a progressão na carreira.



No primeiro dia de paralisação, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil avisou que a segurança das aeronaves está em causa porque a empresa chamou trabalhadores temporários,

sem experiência.



A empresa afirma que a segurança está em primeiro lugar e não há qualquer tipo de facilitismo. Sublinha também que respeita o direito à greve apesar de considerar que este protesto não faz sentido.



Os sindicatos apontam para uma adesão em Lisboa e no Porto que se situa entre os 90 e os 95%, em faro 30 a 40% e no Funchal 80 a 90% para chegar a estes valores foram contabilizados apenas os trabalhadores do quadro do setor de operações de placa.



A Portway põe todos os colaboradores da empresa na equação e por isso chegou a um número muito diferente e muito menos expressivo: 10%.



A greve prolonga-se até domingo.