Greve parou produção de pasta de papel na Navigator em Aveiro - sindicato

"O objetivo foi completamente alcançado com a paragem da máquina da produção de pasta", disse à Lusa Paulo Ferreira, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Centro-Norte (SITE-CN).

Paulo Ferreira referiu que a paralisação, que começou às 00:00, teve uma adesão de 70% no primeiro turno, que terminou às 08:00, mantendo-se os mesmos números no segundo turno.

"A adesão é de 100% na área da produção da pasta de papel. Em termos de energia, que é uma área substancial da Navigator, também está em serviços mínimos, só com a manutenção dos equipamentos", precisou o sindicalista.

Os trabalhadores da Navigator Pulp Aveiro e The Navigator Company (antiga Portucel), situadas no complexo de Cacia, iniciaram hoje uma greve de três dias para reivindicar aumentos salariais justos, o fim das imposições da administração e a reposição dos direitos retirados.

A greve foi convocada após várias reuniões infrutíferas ao longo dos últimos meses para negociar com a empresa uma melhoria dos aumentos salariais para o próximo ano.

No início deste ano, The Navigator Company assinou um acordo de dois anos (2024 e 2025) com a Federação dos Sindicatos da Industria e Serviço, que prevê um aumento salarial no próximo ano de 2% com um mínimo de 25 euros.

No entanto, segundo Paulo Ferreira, os trabalhadores entendem que este aumento "não é compatível com os lucros apresentados pela empresa".

"A grande maioria o que vai levar é os 25 euros", disse o sindicalista, afirmando que as pessoas "não estão satisfeitas".

Paulo Ferreira referiu ainda que o SITE-CN apresentou uma proposta para um aumento de 150 euros para todos os trabalhadores, tendo baixado este valor para os 125 euros, mas não obteve qualquer resposta por parte da empresa.

A Lusa contactou a empresa e aguarda resposta.

A greve decorre entre as 00:00 do dia 26 e as 16:00 do dia 28.