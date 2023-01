Greve professores. FENPROF aponta para 150 escolas encerradas em Lisboa

Foto: Fernando Nobre - RTP

Estão fechadas 150 escolas na região de Lisboa, esta segunda-feira. A greve de professores no distrito é "superior a 90 por cento", segundo números da FENPROF no arranque de um protesto nacional que começou em Lisboa e vai terminar no Porto.