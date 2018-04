Greve. Ryanair ameaça despedir tripulantes de cabine que não substituam colegas

RTP01 Abr, 2018, 14:23 / atualizado em 01 Abr, 2018, 14:59 | Economia

O sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil denuncia o que considera ser uma violação do Código de Trabalho pela Ryanair, uma vez que a companhia aérea está a colmatar a greve ao substituir tripulantes de cabine em protesto por trabalhadores de outros países.



Em declarações à RTP, o sindicalista Tiago Mota conta que a empresa está a deslocar vários aviões vazios para conseguir trazer para Portugal “trabalhadores estrangeiros que possam substituir os trabalhadores grevistas portugueses”. “É uma ilegalidade”, refere ainda.



Para conseguir substituir estes trabalhadores, a companhia irlandesa está mesmo a ameaçar de despedimento quem não se disponibilize para ajudar a colmatar a situação. A RTP teve acesso a um desses e-mails e telefonemas, em que uma funcionária espanhola sediada em Eindhoven é contactada pela central de escaladas da sede da Ryanair, em Dublin.



No telefonema, a central informa a funcionária de um voo que terá de efetuar para o Porto. A funcionária questiona se esse voo é para cobrir a greve. “Se for não quero ir, não quero ir contra ninguém”, refere.Em resposta, a central responde que a funcionária “não pode recusar o voo, senão viola o contrato” e que está “obrigada a viajar para o Porto”.Minutos depois, é o próprio diretor de recursos humanos que intensifica a pressão sobre a funcionária e promete “lidar” com a situação num momento futuro.Certo é que, só de Madrid, pelo menos 24 tripulantes se recusaram substituir os colegas portugueses.Em resposta à RTP, o Marketing Executivo da Ryanair em Portugal diz que não pode dar esclarecimentos sobre estas situações, mas garante que a maioria dos tripulantes está a trabalhar dentro da normalidade e que os passageiros estão a ser recolocados em outros voos.Neste segundo dia de greve, foram cancelados ou adiados pelo menos 13 voos: seis no Porto, quatro em Faro e três em Lisboa O sindicato fala em 90 por cento de adesão por parte dos tripulantes de cabine.Os passageiros queixam-se de falta de informação e dos problemas no acesso aos serviços da companhia aérea, tendo muitos dele procurado soluções alternativas, como a compra de bilhetes através de outras companhias ou a deslocação de autocarro para aeroportos espanhóis.