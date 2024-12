Greves condicionam assistência nos aeroportos nacionais

A greve dos funcionários da atual Menzis começou às 00h00 deste domingo e contempla duas horas de greve à entrada ou saída de cada turno.



Os trabalhadores criticam a falta de resposta da empresa com questões salariais e condições de trabalho, nomeadamente a falta de transportes a algumas das horas em que turnos começam e acabam e a exigência de que os trabalhadores paguem o parque de estacionamento quando levam o seu carro.



A este protesto vai juntar-se ainda a greve de outros trabalhadores também da área de 'handling' da Portway.



O protesto começa às 00h00 do dia 24 de dezembro e vai prolongar-se até às 00h00 de 1 de janeiro de 2025.

A ANA aeroportos já veio alertar para possíveis constrangimentos nesta altura do Natal e na passagem do ano.