Grupo Coindu diz que apoio de 3,9 ME do PRR foi totalmente devolvido em outubro

"Em 2022, a Coindu beneficiou de um empréstimo convertível governamental de 3,9 milhões de euros, no âmbito do PRR, que visava apoiar a recuperação económica pós-covid. No entanto, apesar desta intervenção - totalmente reembolsada antes do previsto, em outubro de 2024 - a empresa registou uma deterioração gradual das suas condições financeiras, fruto das condições do mercado", lê-se num comunicado publicado na terça-feira na sua página oficial de Internet, hoje consultado pela agência Lusa.

Na segunda-feira, o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins (SIMA) revelou à agência Lusa o encerramento da fábrica de Arcos de Valdevez e o despedimento dos 350 trabalhadores.

Segundo o SIMA, a decisão acontece cerca de um mês após a compra da empresa pelo grupo italiano Mastrotto.

"Este processo foi levado a cabo sem qualquer informação e consulta aos trabalhadores, numa completa ilegalidade sem que qualquer ação das autoridades competentes", destacou o SIMA.

Na altura, a Lusa contactou a administração da Coindu, mas nunca obteve resposta.

No comunicado que publicou na Internet, o CEO do grupo, António Cândido, "anuncia a cessação das operações da sua fábrica de Arcos de Valdevez até ao final do corrente ano".

"Esta decisão surge na sequência de uma avaliação aprofundada das condições de mercado e das oportunidades de negócio, o que tornou insustentável a continuação da atividade desta unidade. Nos últimos anos, o setor automóvel vem a sofrer uma crescente e profunda transformação, marcada pelo declínio significativo da procura pós-pandemia e pelo aumento da pressão competitiva dos mercados com custos de mão de obra mais baixos, nossos concorrentes diretos", refere.

Segundo o grupo, "esta situação conduziu a uma redução gradual dos projetos atribuídos à nossa unidade nos Arcos de Valdevez", especializada no `design` e produção de componentes interiores para automóveis.

"Apesar dos intensos e prolongados esforços, infelizmente não foi possível garantir novas oportunidades de negócio para manter esta fábrica ativa", acrescenta António Cândido, destacando que "a entrada do Gruppo Mastrotto visa estrategicamente estabilizar a situação, aumentar a competitividade da Coindu e abrir novas oportunidades internacionais".

O responsável afirma que "a principal fábrica portuguesa, em Joane, Vila Nova de Famalicão, continuará as suas operações, com foco nos segmentos `premium` do mercado automóvel, onde está localizado o centro de inovação tecnológico e o `headquarter` do grupo Coindu".

"Esta decisão, embora difícil, reflete uma necessidade objetiva de garantir a sustentabilidade da empresa. Reconhecemos plenamente o impacto humano e social que isso acarreta", frisa, adiantando que, por essa razão, o grupo, em colaboração com a Câmara de Arcos de Valdevez, está "a desenvolver um programa de apoio para ajudar os colaboradores a encontrar novas oportunidades de emprego", comprometendo-se "a manter um diálogo aberto e transparente com os todos os colaboradores, sindicatos, instituições e a comunidade de Arcos de Valdevez".

Em 15 de outubro, o Gruppo Mastrotto, fundado em 1958 na Itália, anunciou, em comunicado, a aquisição de "uma participação maioritária na Coindu - Componentes Para A Indústria Automóvel, SA., por meio de uma contribuição de capital para apoiar o relançamento do negócio".

"Esta transação faz com que a Coindu se torne parte de um grupo líder da indústria de couro, consolidando a sua estabilidade financeira e operacional. Para o Gruppo Mastrotto, esta operação visa avançar a integração vertical, aumentando a capacidade da empresa de oferecer soluções de ponta a ponta para os interiores dos automóveis e fortalecendo sua posição competitiva no mercado global", lia-se da nota.

O Gruppo Mastrotto acrescentava estar, tal como a Coindu, "comprometido em expandir sua presença em segmentos de mercado de luxo".

Em Portugal, a Coindu, fundada em 1988, tem unidades fabris em Arcos de Valdevez e em Joane, Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga.