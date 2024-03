Grupo Global Media avança com despedimento coletivo

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

O Grupo Global Media vai avançar com um despedimento coletivo. Uma decisão que se inclui no processo de reestruturação de equipas, iniciado esta terça-feira.

O processo prevê também a saída de toda a direção do Diário de Notícias.



A Antena 1 procurou ouvir a Comissão de Trabalhadores do Diário de Notícias, mas para já a CT fica em silêncio, porque primeiro quer reunir-se, remetendo uma eventual declaração para mais tarde.



A informação do despedimento coletivo e do afastamento da direção do DN é conhecida na semana em que há uma greve geral de jornalistas. A paralisação está marcada para esta quinta-feira.