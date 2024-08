Grupo Montalva comprado à ECS pela Valsabor e equipa de gestão

Num comunicado conjunto, os intervenientes no negócio - cujo valor não foi divulgado - referem que "a operação estratégica traduz o sucesso do processo de reorganização e modernização das suas atividades concretizado sob o controlo acionista da ECS desde 2011 e permite agora fortalecer a posição no mercado e expandir a oferta de produtos e serviços dos Grupos Montalva e Valsabor".

A aquisição à sociedade gestora de fundos de capital de risco e de restruturação ECS foi realizada em parceria com a equipa de gestão do grupo Montalva, liderada por Luís Rodrigues.

"A operação permitirá ao grupo Montalva e ao grupo Valsabor expandir a linha de produtos, aumentar a capacidade produtiva instalada e explorar novos segmentos e mercados, beneficiando de uma solidez reforçada e da capacidade de investimento na inovação e sustentabilidade - pilares estratégicos do grupo", lê-se no comunicado.

"Para os clientes, a transação assegura um aprofundamento das relações de parceria, realça o compromisso com a qualidade dos produtos comercializados e promove a ampliação da oferta de produtos e serviços", acrescenta.

Já para a comunidade, a operação "permite continuar a desenvolver uma organização sustentável, que investe em práticas responsáveis e sustentáveis e que está em constante melhoria, a pensar nas pessoas, no ambiente e na economia".

Com sede no Montijo e mais de 100 anos de história, o grupo Montalva é um dos maiores operadores em Portugal nas áreas de talho, charcutaria e mercearia, detendo as marcas Izidoro, Izidoro Veggie Lovers e Damatta.

O grupo detém mais de 30 explorações de produção animal e oito unidades industriais em Portugal, com uma integração vertical que lhe permite controlar toda a cadeia de valor.

O grupo Valsabor é um dos maiores grupos do setor agroindustrial em Portugal, dedicando-se à produção animal e à transformação e comercialização de produtos alimentares.

Com 32 empresas e 12 áreas de negócio, as atividades do grupo incluem também um centro de inseminação artificial, a distribuição de medicamentos veterinários, a produção de rações e a distribuição de produtos e matérias-primas.

O grupo atua ainda nos setores da construção de infraestruturas, produção e comercialização de vinho e realização de eventos.

Citado no comunicado, o presidente executivo (CEO) da ECS, Manuel Noronha de Andrade, considera que "o interesse de um `player` de referência em Portugal no grupo Montalva valida a qualidade do ativo e os resultados da estratégia desenvolvida."

Já para Fernando Vicente, CEO do grupo Valsabor, "a aquisição do grupo Montalva constitui uma excelente oportunidade para o crescimento de ambos os grupos": "Estamos entusiasmados em trabalhar com a equipa de gestão da Montalva para continuar a proporcionar produtos e serviços de elevada qualidade e reforçar a relação com os nossos clientes e consumidores", afirma.

Por sua vez, o CEO do grupo Montalva, Luis Rodrigues, realça que, "após mais uma década de sucesso com o suporte da ECS, esta operação marca um novo e importante momento na história" da empresa.