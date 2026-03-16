Grupo parlamentar da IL pede debate de urgência sobre os efeitos da guerra e "sobrecarga fiscal" na quinta-feira

O tema do debate é "os efeitos da guerra e os efeitos da sobrecarga fiscal no dia a dia dos portugueses".





Numa declaração enviada pela assessoria de imprensa do partido, Mário Amorim Lopes refere que a guerra no Irão "vai ter um impacto na vida dos portugueses" que se reflete já na subida "muito considerável" do preço dos combustíveis e defende que o Estado tem um papel no controlo deste impacto.



"Estes efeitos nós, enquanto país, não conseguimos controlar, mas devemos controlar aquilo que são os efeitos da sobrecarga fiscal que o próprio Estado pratica sobre os portugueses. É que, para além do peso da guerra, os portugueses levam também com o peso da sobrecarga fiscal, com o peso do Estado", considerou o presidente da bancada liberal.



O deputado argumentou que o país tem atualmente "uma enorme fiscalidade a incidir sobre os combustíveis" e que, apesar da descida "muito ligeira" no ISP, "o Estado ainda não perdeu um único cêntimo".



Para Mário Amorim Lopes, o "Estado não fez qualquer esforço" quando lhe cabia "fazer também a sua quota-parte" para responder aos efeitos da guerra.





Na passada segunda-feira, o presidente da Assembleia da República recusou admitir um requerimento do Chega para a realização de um debate parlamentar de urgência sobre combustíveis, alimentação e impostos, por este partido ter esgotado os seus agendamentos potestativos.



Na passada segunda-feira, o presidente da Assembleia da República recusou admitir um requerimento do Chega para a realização de um debate parlamentar de urgência sobre combustíveis, alimentação e impostos, por este partido ter esgotado os seus agendamentos potestativos.

"A inadmissibilidade do requerimento não assenta, pois, no objeto material da iniciativa, nem na relevância política da matéria que se pretende submeter a debate", acrescenta-se no despacho de José Pedro Aguiar-Branco.





Esta segunda-feira, voltam a registar-se aumentos do valor dos combustíveis , que já refletem um desconto decidido pelo Governo na semana passada com o objetivo de mitigar os efeitos negativos do aumento na economia.





c/Lusa











