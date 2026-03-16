Economia
Guerra no Médio Oriente
Grupo parlamentar da IL pede debate de urgência sobre os efeitos da guerra na quinta-feira
O grupo parlamentar da Iniciativa Liberal pede ao presidente da Assembleia da República a marcação de um debate de urgência sobre os efeitos da guerra para dia 19 de março, quinta-feira.
(em atualização)
O tema do debate é "os efeitos da guerra e os efeitos da sobrecarga fiscal no dia a dia dos portugueses".
Na passada segunda-feira, o presidente da Assembleia da República recusou admitir um requerimento do Chega para a realização de um debate parlamentar de urgência sobre combustíveis, alimentação e impostos, por este partido ter esgotado os seus agendamentos potestativos.
"A inadmissibilidade do requerimento não assenta, pois, no objeto material da iniciativa, nem na relevância política da matéria que se pretende submeter a debate", acrescenta-se no despacho de José Pedro Aguiar-Branco.
Esta segunda-feira, voltam a registar-se aumentos do valor dos combustíveis, que já refletem um desconto decidido pelo Governo na semana passada com o objetivo de mitigar os efeitos negativos do aumento na economia.