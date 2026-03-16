Grupo parlamentar da IL pede debate de urgência sobre os efeitos da guerra na quinta-feira

(em atualização)







O tema do debate é "os efeitos da guerra e os efeitos da sobrecarga fiscal no dia a dia dos portugueses".



Na passada segunda-feira, o presidente da Assembleia da República recusou admitir um requerimento do Chega para a realização de um debate parlamentar de urgência sobre combustíveis, alimentação e impostos, por este partido ter esgotado os seus agendamentos potestativos.





"A inadmissibilidade do requerimento não assenta, pois, no objeto material da iniciativa, nem na relevância política da matéria que se pretende submeter a debate", acrescenta-se no despacho de José Pedro Aguiar-Branco.





Esta segunda-feira, voltam a registar-se aumentos do valor dos combustíveis , que já refletem um desconto decidido pelo Governo na semana passada com o objetivo de mitigar os efeitos negativos do aumento na economia.











