Grupo Semapa vende cimenteira Secil à espanhola Molins por 1,4 mil milhões de euros

"Esta operação representa um movimento estratégico para o grupo, permitindo fortalecer a nossa capacidade de investimento, dentro da estratégia delineada de diversificação do `portefólio`", disse o diretor-executivo da Semapa, Ricardo Pires, citado hoje em comunicado.

Por sua vez, o diretor-executivo do grupo Molins, Marcos Cela, afirmou: "Juntos, iremos expandir a nossa oferta de soluções circulares e de baixo carbono, de elevado valor, para os nossos clientes, criando novas oportunidades para as nossas pessoas. Estou ansioso por dar as boas-vindas aos 2.900 colaboradores da Secil à Molins.

A Secil, fundada em 1930, "é uma das principais empresas portuguesas do setor cimenteiro, com presença internacional e uma trajetória de crescimento e criação de valor reconhecida no setor", refere a nota divulgada pela Semapa.

O grupo Semapa diz ter "mais de 8.000 colaboradores e presença em quatro continentes" e que, "em 2025, mais de 75% do seu volume de negócios foi gerado em mercados internacionais".

Do seu portefólio fazem parte outras empresas como ETSA (comida animal,indústria alimentar, etc.), Semapa Next (`startups`), UTIS (combustão industrial), Triangle`s (quadros de bicicletas) ou Imedex (tecnologia clínica).

Os títulos da Semapa fecharam na quinta-feira a subir 1,43% para 17 euros.