Grupo Sonae vende participação em centro comercial de São Paulo por 95 MEuro

O grupo Sonae, que detém a cadeia de supermercados Continente anunciou hoje ter vendido a sua participação no centro comercial de Campinas "Parque D. Pedro Shopping", perto da cidade brasileira São Paulo.

Em dezembro, o grupo empresarial, que detém, por exemplo, o Continente, tinha comunicado esta venda "por cerca de 95 milhões de euros".

Hoje, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), "A Sonae -- SGPS, S.A. informa, na sequência do comunicado divulgado em 31 de dezembro de 2025 e da aprovação pela Autoridade da Concorrência brasileira, que a Sonae Sierra, SGPS, S.A. concluiu, em 06 de fevereiro de 2026, a transação de venda da totalidade da sua participação de 25,86% no Parque Dom Pedro Shopping".

O texto acrescenta tratar-se de "um centro comercial localizado em Campinas, São Paulo, Brasil, a dois fundos de investimento imobiliário brasileiros (Hedge Shopping Parque Dom Pedro Fundo de Investimento Imobiliário e Fundo de Investimento Imobiliário -- FII Parque Dom Pedro Shopping Center)".

