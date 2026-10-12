Guarda Revolucionária do Irão reivindica ataque a navio no estreito de Ormuz

Guarda Revolucionária do Irão reivindica ataque a navio no estreito de Ormuz

A Guarda Revolucionária do Irão (GRI) reivindicou um novo ataque hoje contra um petroleiro que tentava atravessar o Estreito de Ormuz, palco central da guerra entre o Irão e os Estados Unidos.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Reuters

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A reivindicação não foi confirmada por fontes independentes. A agência britânica de segurança marítima UKMTO divulgou hoje informações sobre quatro incidentes no domingo envolvendo navios atingidos em Ormuz.

Em comunicado publicado no seu site, Sepah News, a força naval da GRI afirma que "um superpetroleiro foi atingido no Estreito de Ormuz e incendiou-se".

Em comunicado, as forças iranianas adiantam que o navio alvo do ataque de hoje tentou atravessar a área "desativando o seu sistema de navegação" e "ignorando os avisos da marinha da Guarda".

Desde o início do conflito no Médio Oriente, desencadeado no final de fevereiro pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, Teerão reivindica o controlo do estreito de Ormuz, por onde passava, antes da guerra, um quinto dos hidrocarbonetos mundiais.

Reclamando o controlo da via de navegação internacional, a República Islâmica ataca regularmente as embarcações que tentam o atravessamento sem a sua autorização.

Washington impõe um bloqueio naval aos portos iranianos e escolta petroleiros, cujo número de travessias pelo estreito tem aumentado, elevando os hidrocarbonetos a transitar para níveis próximos de antes do conflito.

Os Estados Unidos afirmam ter destruído na sua quase totalidade as capacidades da Marinha iraniana nos bombardeamentos desencadeados desde fevereiro.

 

 

 

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