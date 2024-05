Guerra água do Alqueva. Espanha desviou caudal para região de Huelva

Os agricultores espanhóis regam milhares de hectares com água do Alqueva, há mais de 20 anos. No Pomarão, concelho de Mértola, a água do caudal ecológico do Guadiana é desviada para a região de Huelva onde o regadio não pára de aumentar. Em plena Albufeira do Alqueva, cada uma das 40 captações espanholas gasta, por dia, o equivalente ao consumo de um casal num ano sem pagar um cêntimo a Portugal. A Prova dos Factos sabe que em causa estão mais de 40 milhões de euros