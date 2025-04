Guerra comercial. Pequim insta chineses a "avaliarem os riscos" de viajar para os EUA

O aviso surge numa altura em que se assiste a uma escalada da guerra comercial entre Washington e Pequim, depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter decidido impor tarifas aduaneiras a praticamente todos os países do mundo, com especial ênfase na China, a que aplicou taxas que ascendem a 104%.





Em retaliação, Pequim anunciou esta quarta-feira um aumento de 34% para 84% nas tarifas para os produtos provenientes dos EUA.

“Fiquem tranquilos! Tudo vai correr bem”

BE COOL! Everything is going to work out well. The USA will be bigger and better than ever before!



Donald Trump Truth Social 04/09/25 09:33 AM — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 9, 2025

c/agências

Para além disso, o Ministério da Educação de Pequim emitiu um outro aviso, citando uma proposta de lei que está em aprovação pelo parlamento do Ohio e que contém "disposições negativas relacionadas com a China".Segundo o Governo chinês, a proposta "contém disposições negativas relacionadas com a China e impõe restrições aos intercâmbios educacionais e à cooperação entre universidades chinesas e norte-americanas".A proposta de lei do Ohio, que visa sobretudo iniciativas em matéria de diversidade, equidade e inclusão nas universidades públicas do estado, também faz referência à China para impedir a "influência estrangeira".As taxas aplicadas por Donald Trump provocaram uma guerra comercial global que tem afetado os mercados e aumentado a probabilidade de recessão.No próprio núcleo republicano, alguns deputados mostram-se reticentes em relação à estratégia de Trump. No entanto, Donald Trump desvalorizou o colapso dos mercados, ao mesmo tempo que tem dado sinais contraditórios sobre se as tarifas se manterão a longo prazo. O presidente norte-americano descreveu-as como "permanentes", mas também se tem gabado de que os líderes têm estado a pressionar para pedir negociações.“Este é um ÓTIMO momento para mudar a sua EMPRESA para os Estados Unidos da América, como a Apple e tantas outras, em números recordes, estão a fazer”, escreveu Trump nas redes socias. “TARIFAS ZERO e conexões e aprovações de energia elétrica/energia quase imediatas. Sem atrasos ambientais. NÃO ESPERE, FAÇA-O AGORA!”, acrescentou.Desde que Trump anunciou as tarifas na passada quarta-feira, o índice S&P 500 sofreu a maior perda desde a sua criação, na década de 1950. E apesar de esta quarta-feira os índices das bolsas tenham melhorado ligeiramente, prevê-se que a instabilidade nas ações europeias e norte-americanas permaneça.A União Europeia aprovou esta quarta-feira a aplicação de tarifas de 25 por cento a produtos norte-americanos dos setores agrícola e industrial, em retaliação às tarifas de 20% dos EUA que entraram em vigor esta quarta-feira.