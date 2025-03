Guerra de tarifas. EUA querem "reiniciar parâmetros" comerciais e estabelecer acordos "bilaterais"

Há mais de três décadas que o comércio mundial tem evoluído no sentido de estabelecer grandes áreas geográficas de comércio livre ou sob direitos aduaneiros específicos.





O novo presidente norte-americano considera que a tendência tem sido prejudicial para os Estados Unidos e quer regressar ao passado.

Um novo padrão

Guerra aduaneira

, explicou Rubio durante uma entrevista ao programa da CBS, este domingo.O secretario de Estado não detalhou o formato que os novos acordos poderão adotar, mas reconheceu que "nós não gostamos do". ""."Como está, não pode continuar", acrescentou.Foi um aprofundar das explicações dadas no Canadá na conclusão da Cimeira do G7, sexta-feira, nas quais Rubio insistiu que a imposição de tarifas por parte dos EUA "não é um movimento hostil contra os nossos aliados".O que Trump pretende será "uma tarifa recíproca global", explicou o secretário de estado."Entenda o que isso significa. Isso", esclareceu, quando questionado em conferência de imprensa."O objetivo que o presidente deixou bem claro é que ele quer redefinir o padrão do comércio internacional, que ele acredita – e eu concordo – ser injusto para os Estados Unidos. Isso não é para ser um movimento hostil contra o Japão ou a Alemanha ou qualquer outra pessoa", sublinhou Rubio. "É sobre equilíbrio e justiça no comércio", defendeu."Uma vez que os parâmetros comerciais sejam redefinidos de uma forma que seja justa e equitativa, então podemos passar ao processo de negociações bilaterais com países individuais, incluindo nossos aliados, para estabelecer um acordo comercial de longo prazo mais sustentável e justo entre nossos respectivos países", referiu.. "São coisas que acreditamos ser do nosso interesse ter uma capacidade doméstica, e temos que proteger essas indústrias do que sentimos ser subsídios e concorrência desleal do exterior", frisou Rubio.No último mês e meio, a imposição de tarifas por parte dos EUA, a aliados como o Canadá, a União Europeia, o Japão ou o México, levou a uma série de retaliações comerciais, desestabilizando o sistema global de trocas, alarmando os mercados financeiros e levantando receios de uma nova recessão.Quinta-feira, o presidente norte-americano ameaçou aplicar tarifas de 200 por cento em produtos como vinho, champanhe e conhaque, entre outros produtos alcoólicos europeus, abrindo uma nova frente da guerra comercial global.