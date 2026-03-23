Guerra no Médio Oriente provoca maior crise na aviação desde a pandemia

Na aviação, há quem classifique já a crise desencadeada pela guerra no Médio Oriente como a maior no setor desde a pandemia. Em causa está o aumento dos preços do petróleo e as dificuldades de exportação de combustíveis dos países do Golfo Pérsico.Algumas companhias aéreas colocam a hipótese de suspenderem rotas face à possibilidade de escassez de combustível.A Agência Internacional de Energia alertou que as companhias aéreas devem reduzir os voos em cerca de 40 por cento para evitar quebras de abastecimento de combustível.A associação mundial de companhias aéreas já confirmou que a subida dos preços das viagens é inevitável.A incapacidade de abastecimento das companhias europeias que viajam para a Ásia para fazer os regressos à Europa é uma grande preocupação nesta altura.