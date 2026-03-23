Economia
Guerra no Médio Oriente
Guerra no Médio Oriente provoca maior crise na aviação desde a pandemia
Desde a pandemia de covid-19 que o setor da aviação não atravessava tantas dificuldades.
Na aviação, há quem classifique já a crise desencadeada pela guerra no Médio Oriente como a maior no setor desde a pandemia. Em causa está o aumento dos preços do petróleo e as dificuldades de exportação de combustíveis dos países do Golfo Pérsico.
Algumas companhias aéreas colocam a hipótese de suspenderem rotas face à possibilidade de escassez de combustível.
A Agência Internacional de Energia alertou que as companhias aéreas devem reduzir os voos em cerca de 40 por cento para evitar quebras de abastecimento de combustível.
A associação mundial de companhias aéreas já confirmou que a subida dos preços das viagens é inevitável.
A incapacidade de abastecimento das companhias europeias que viajam para a Ásia para fazer os regressos à Europa é uma grande preocupação nesta altura.
Algumas companhias aéreas colocam a hipótese de suspenderem rotas face à possibilidade de escassez de combustível.
A Agência Internacional de Energia alertou que as companhias aéreas devem reduzir os voos em cerca de 40 por cento para evitar quebras de abastecimento de combustível.
A associação mundial de companhias aéreas já confirmou que a subida dos preços das viagens é inevitável.
A incapacidade de abastecimento das companhias europeias que viajam para a Ásia para fazer os regressos à Europa é uma grande preocupação nesta altura.
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