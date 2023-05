Guimarães recebe em 23 e 24 de setembro o Travel Fest 2023

A apresentação da terceira edição do ABVP Travel Fest 2023 aconteceu na tarde de hoje no Jardim do Posto de Turismo da Praça de S. Tiago, em Guimarães, distrito de Braga, com a presença do presidente da ABVP, Filipe Morato Gomes, e do vereador com o pelouro da Cultura na Câmara de Guimarães, Paulo Lopes Silva.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a organização diz que vão marcar presença no evento, que decorrerá no "renovado e histórico" Teatro Jordão, com capacidade para 400 pessoas, "alguns dos mais icónicos viajantes do planeta, incluindo fotógrafos, videógrafos e escritores oriundos de quatro Continentes", que "vão inspirar bloggers de viagens e amantes da arte de viajar".

O festival vai contar "com oradores de referência nas distintas artes de inspiração no mundo das viagens e do turismo internacional".

"Entre eles, os `gigantes` canadianos Dave & Deb, autores do influente blogue de viagens The Planet D, que vêm partilhar o seu percurso de sucesso; a ativista indiana Shivya Nath (Climate Conscious Travel e Voices of Rural India) mostrará como a produção de conteúdos pode ser uma ferramenta poderosa para mudanças sociais; e o consagrado escritor português José Luís Peixoto inspirará a audiência com as suas viagens e escritos", indica a organização.

Além destes, destaque para a presença do viajante brasileiro Guilherme Canever, que vai falar dos "países que não existem", do fotógrafo angolano José Silva Pinto, que vai "encantar os presentes com experiências e imagens singulares da África subsariana" e do checo Janek Rubes, que "assumirá as despesas de viagens mais humoradas, nomeadamente na denúncia de `esquemas`, nos quais caem turistas incautos na bela cidade de Praga".

A organização acrescenta que o fotógrafo espanhol Arturo López Illana "mostrará um lado mais rural e pessoal do mundo", enquanto o português Artur Carvalho "prenderá a audiência à cadeira com vídeos de drone FPV extraordinários".

"Sem dúvida, este é um painel de excelência e com a diversidade desejada para atrair todo o tipo de apaixonados pelo mundo. Além dos oradores, oriundos de quatro continentes, esta será igualmente uma oportunidade para os portugueses poderem conhecer, `in loco`, os seus bloggers de viagem nacionais favoritos, uma vez que este é o evento anual em que nos costumamos encontrar", explica à Lusa o presidente da ABVP e autor do blogue Alma de Viajante, Filipe Morato Gomes.

Os participantes terão acesso gratuito a um conjunto de espaços icónicos na cidade de Guimarães, em colaboração com o município, na sexta-feira, 22 de setembro, véspera do início das palestras no Teatro Jordão.

O vereador da Cultura da Câmara Municipal de Guimarães destaca, por seu lado, que o festival "é uma oportunidade de ouro para levar as múltiplas mais-valias turísticas de Guimarães aos quatro cantos do mundo".

"O património histórico da cidade, a gastronomia e a arte de bem receber dos vimaranenses deixarão seguramente marcas nos visitantes, muitos dos quais especializados na produção de conteúdos de viagem em Portugal e além-fronteiras. Em Guimarães cuidamos de um turismo sustentável e temos na ABVP o parceiro ideal na defesa desta nossa filosofia", salientou Paulo Lopes Silva, citado no comunicado da organização.

Os bilhetes para o público em geral custam 30 euros para os dois dias de palestras (e visitas gratuitas na sexta-feira anterior), e podem ser adquiridos no site da ABVP.