É um cenário que afeta, sobretudo, empresas de pequena e média dimensão. A Associação Portuguesa de Direito de Insolvência assume que está preocupada com os dados do início do ano e avisa para a possibilidade de um agravamento nos próximos meses.

O número de insolvências disparou no primeiro trimestre do ano. Mais vinte por cento em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com uma análise recente da Companhia de Seguro de Créditos.



A Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas pedem, por isso, uma resposta do Governo para evitar um cenário ainda mais negativo.