Habitação. Apoio extraordinário às rendas chega a cerca de 150 mil famílias

Foto: António Cotrim - Lusa

A maioria das famílias recebe o apoio pela primeira vez e junta-se aos beneficiários da Segurança Social que já o tinham recebido no mês passado.



Este apoio tem um valor máximo de 200 euros e vai ser atribuído durante um período máximo de cinco anos, com retroativos a janeiro de 2023. A medida faz parte do Programa Mais Habitação e tem um custo anual de 240 milhões de euros.



A ministra da Habitação relembrou, na edição desta segunda-feira do Bom Dia Portugal, que as famílias terão de possuir dados atualizados na Autoridade Tributária e na Segurança Social, de forma a poderem receber o apoio.