Habitação. Secretária de Estado defende entendimento alargado e evita polémicas



Portugal é, ainda assim, líder nas dificuldades para ter casa, adianta a OCDE numa comparação com outros 32 países.



A resposta do executivo a estes números tem passado pelas acusações ao Partido Socialista de ser o máximo responsável pela crise na habitação. A oposição reage e exige que se recue na lei do arrendamento.



“Esta crise já nasceu há mais de dez anos”, mas o discurso social-democrata não deverá assentar na culpabilização de outros, ripostou Patrícia Gonçalves Costa.



Em sentido contrário à posição do Governo, que promete apresentar soluções para os problemas dos portugueses, a secretária de Estado apela a um consenso sem ideologias e atento aos erros que não se devem repetir: “Precisamos de todos”.



Perante os gritos de insatisfação, que diz compreender, o Governo deverá concentrar-se nas necessidades dos jovens que procuram manter uma vida em Portugal, assegurou.

Em entrevista à RTP, Patrícia Gonçalves Costa revelou que o Governo de Luís Montenegro tem em vista um. Uma medida que, tal como as anteriormente aprovadas, são mais significativas do que o aumento do preço dos imóveis, considerou.Cada geração tem as suas diferenças, defendeu, preferindo não comentar o posicionamento de Benjamim Pereira: “Estes jovens têm muitas capacidades e nós temos de ir ao encontro disso”.