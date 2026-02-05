Hotel Grand Emperor vende barras de ouro que decoravam chão

"Face aos preços elevados do ouro, os administradores da empresa consideram que este é o momento oportuno para concretizar o valor das barras de ouro", afirmou numa declaração o Emperor Entertainment Hotel Lda, propriedade da unidade hoteleira, na noite de quarta-feira. "Espera-se um lucro de 90,2 milhões de dólares de Hong Kong [cerca de 9,8 milhões de euros]", lê-se na nota,

Nas últimas duas décadas, referiu ainda a empresa, o chão de ouro "criou uma atmosfera de opulência e grandiosidade" no casino ao apresentar "entrada majestosa pavimentada com as barras de ouro".

O ouro "já não é relevante para o tema futuro do hotel", constatou.

"Após a cessação das operações de jogo no ano passado, o grupo está agora a planear instalações alternativas de entretenimento e lazer para melhorar a experiência global de serviço do hotel e alargar a sua base de receitas", acrescentou.

Além disso, explicou, a empresa "pode reduzir os custos futuros relacionados com segurança e os seguros das barras de ouro".

O Hotel Emperor Entertainment operava um `casino satélite` sob a concessão da SJM Resorts SA, que encerrou em outubro de 2025.

Os `casinos-satélite`, sob a alçada das concessionárias, eram geridos por outras empresas, sendo uma herança da administração portuguesa e que já existia antes da liberalização do jogo no território, em 2002.

Quando a legislação que regula os casinos foi alterada, em 2022, estabeleceu-se o final de 2025 como data limite para terminar a atividade destes espaços de jogo.