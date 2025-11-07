IAG ganha 2.703 milhões de euros até setembro

A empresa, que já manifestou interesse na compra da TAP, concluiu quase integralmente o programa de recompra de ações por 1.000 milhões de euros em fevereiro de 2025 e declarou a sua intenção de anunciar novas distribuições aos acionistas quando apresentar seus resultados, do ano fiscal.

De acordo com a informação enviada hoje pela companhia à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV) de Espanha, o lucro operacional subiu 18,3%, para 3.931 milhões de euros.

A receita total aumentou para 25.234 milhões de euros, um crescimento de 4,9%, com a dívida financeira a ficar nos 14.783 milhões de euros.

"Continuamos focados em criar valor a longo prazo para os nossos acionistas, contribuindo para o alcance dos nossos objetivos financeiros com investimentos disciplinados para o futuro, visando aprimorar a experiência do cliente e a eficiência operacional", afirmou o presidente executivo da IAG, Luis Gallego.

Na apresentação de resultados, a empresa disse estar no caminho certo para alcançar mais um ano de crescimento de receita e lucro, com uma melhoria das margens e fortes retornos para os seus acionistas.

"Estamos a executar a nossa estratégia e continuamos a construir um negócio que proporcionará criação de valor sustentável ao longo do ciclo", assegurou.

Na quinta-feira, o presidente executivo (CEO) da Air France-KLM, Benjamin Smith, confirmou que vai formalizar a manifestação de interesse na compra da TAP nas próximas semanas.

A IAG e a Lufthansa também já manifestaram publicamente o seu interesse na TAP.